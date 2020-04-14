ДНР понесла потери в ожесточенном бою с боевиками ВСУ под Ясиноватой

Крупное столкновение военнослужащих ДНР с боевиками ВСУ произошло в районе Ясиноватой. Об этом сообщила военный корреспондент Донецкой народной республики Марина Харькова.

"В окопах и блиндажах сгорело все. Это предательство и истребление личного состава", — утверждает военкор.

По её словам, бойцам ДНР запретили открывать ответный огонь, поэтому бой под Ясиноватой можно назвать односторонним избиением.