Крупное столкновение военнослужащих ДНР с боевиками ВСУ произошло в районе Ясиноватой. Об этом сообщила военный корреспондент Донецкой народной республики Марина Харькова.
"В окопах и блиндажах сгорело все. Это предательство и истребление личного состава", — утверждает военкор.
По её словам, бойцам ДНР запретили открывать ответный огонь, поэтому бой под Ясиноватой можно назвать односторонним избиением.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.