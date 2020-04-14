Еще более сотни врачей в Казахстане подхватили коронавирус

174 новых случая коронавируса выявлено за минувшие сутки в Алма-Ате. 116 из них — врачи.

Как сообщает управление общественного здоровья города, сразу более 30 случаев заболевания медиков зафиксированы в Центральной городской клинической больнице.

"Новых случаев 174, из них … один сотрудник детской городской клинической инфекционной больницы, 110 медработников центральной городской клинической больницы, два сотрудника службы скорой медицинской помощи, один сотрудник городской поликлиники N32, один сотрудник городской поликлиники N11, один сотрудник Городской клинической больницы N1", — рассказал руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

На сегодняшний день в Казахстане официально зарегистрированы 1179 случаев коронавируса. 14 человек скончались.

Ранее сообщалось, что в стране опасный вирус в Казахстане подхватили более 200 сотрудников медицинских организаций. Это каждый пятый от общего числа заболевших. Больше всего заболевших среди врачей было в Нур-Султане, Северо-Казахстанской и Атырауской области.16 марта в Казахстане введет режим чрезвычайного положения. В конце марта в стране ужесточили карантинные меры, прекратив движение общественного транспорта. Остановлено авиа-, железнодорожное и автомобильное движение внутри страны. Часть населенных пунктов полностью закрыта на въезд и выезд.