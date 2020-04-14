Россия стала крупнейшим источником импортированных случаев заболевания в Китае.
По последним данным, 409 новых регистраций случаев коронавирусной инфекции в стране "приехали" из России. Правда, все больные, пересекшие границу, граждане КНР, которые возвращаются домой.
"Власти Китая настоятельно рекомендуют китайским гражданам оставаться там, где они находятся на данный момент, и не возвращаться домой", — пишет сегодня Global Times со ссылкой на распоряжение компартии страны.
"Россия является примером неспособности контролировать импортные случаи и стала сама сильно пострадавшей страной. Это сигнал тревоги. Китай должен строго пресекать приток заболевших и избегать второй вспышки", — говорится в опубликованном "Народной ежедневной газетой" сообщении Коммунистической партии Китая.
Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала об увеличении выявления больных коронавирусом на северо-восточной границе Китая, в провинции Хэйлунцзян.
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Коронавирус в Китай везут китайцы из России
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