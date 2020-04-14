В Мексике врачи требуют обеспечить их защитными средствами

В Мексике медицинские работники 13 апреля заблокировали одну из центральных улиц в столице страны Мехико, чтобы обратить внимание властей на угрожающую ситуацию в больницах:

там не хватает защитного снаряжения для персонала, работающего с больными коронавирусной инфекцией.

Десятки медсестер, врачей и другого персонала больниц несли рукописные таблички и кричали о помощи.

Рассказывает участник акции

Одна медсестра, которая работает в больнице более 20 лет, рассказала журналистам местного СМИ, что она получает только одну тонкую маску в день, хотя работает на этаже с десятками пациентов с коронавирусом.

По ее словам, как минимум одна медсестра уже скончалась в больнице, а врач находится в реанимации.

Чиновники: проблема есть

Мексиканский Институт социального обеспечения признал, что были вспышки среди медицинского персонала по крайней мере в пяти больницах:

"По всей стране 535 медицинских работников инфицированы, девять погибли".

В Мексике в последние недели наблюдается рост числа таких протестов по мере распространения эпидемии.