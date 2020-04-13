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Источник Правда.Ру

Коррупция в сирийском правительстве оставила тысячи людей без света

Мир

12 апреля пресс-служба Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии сообщила об остановке эксплуатации нескольких газовых скважин на месторождениях Аш-Шаир и Хайян из-за опасности в пустыне. ИА SANA пишет, что из-за данного решения было потеряно большое количество газа, что оказало негативное влияние на электроснабжении Центральной Сирии.

Сирийское правительство начало активно распространять вброс о захвате боевиками Эс-Сухнэ, тем самым оправдывая увеличение промежутка времени отключения электричества. Однако военный корреспондент Олег Блохин опроверг данную информацию.

После разгрома боевиков Россия продолжила союзнические отношения с ближневосточным государством, помогая восстановить его экономику. Большим вкладом в восстановление электро- и газоснабжения страны стало освобождение от террористов газовых полей Джизаль, Аш-Шаир и Хайян. Благодаря этому газоснабжение и электричество вновь заработали в тысячах домах.

Правительство Сирии после этого повысило цены на энергоресурсы, тем самым усугубив экономическое положение. Продукты дорожают, а рабочие места сокращаются. Также пришлось приостановить работу газодобывающих предприятий, что бьет по экономике страны.

Главная причина произошедшего сокрыта в коррупции среди правительства страны. Глава государства Башар Асад не может полностью контролировать ситуацию на местах. Сейчас страной управляет чиновничий аппарат.

Энергетическая отрасль находится под контролем премьера Сирии Имада Хамиса. Он, как и другие чиновники, ворует средства, полученные от продажи нефти и газа.

Кадри Джамаль, занимавший в прошлом пост вице-премьера Сирии, убежден, что высокий уровень коррупции — помеха на пути улучшения жизненного уровня сирийцев. Он оценил его в минимум 30% от ВВП страны. Джамиль добавил, что Асад не может помешать коррупционерам оказывать тотальное противодействие на местах.

До начала гражданской войны в 2013 году Сирия поставляла электроэнергию в соседние страны. Сейчас, когда центральная часть страны освобождена, некоторые старые контракты стало возможно восстановить.

В прошлом году правительство Хамиса заключило новый контракт на поставку электроэнергии Ливану. Это могло пополнить бюджет страны на миллионы долларов и помочь восстановить экономику Сирии. Но эти деньги остаются в карманах чиновников, а люди сидят без света.

Правительство Хамиса также обогащается за счет продажи нефти в Турции. На официальном уровне Дамаск не сотрудничает с Анкарой, так как она всячески поддерживает террористов "сирийской оппозиции", однако на негласном уровне между странами существует ряд договоренностей.

Иран помогает Сирии, поставляя нефть, часть из которой в итоге отправляется в Турцию. Сирийский потребитель вынужден довольствоваться лишь половиной объема "черного золота". Главные потребители иранско-сирийской нефти — компании сына главы Турции Неджметтина Билала Эрдогана. Подобные отношения кажутся лицемерными из-за открытой неприязни между Анкарой и Дамаском.

Плохой экономический климат в ближневосточной стране — следствие деятельности премьера Сирии Имада Хамиса. Проблемы в экономике страны не позволяют российским компаниям работать в САР. Однако это, как и американские санкции, не мешает обогащению сирийского правительства.

Темы газ сирия коррупция имад хамис электроэнергия
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