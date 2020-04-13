Опубликован результат повторного теста Бориса Джонсона на COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прошёл повторный тест на коронавирус после своей выписки из больницы.

Ранее его госпитализировали и даже планировали подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, однако этого не потребовалось, политик пошёл на поправку.