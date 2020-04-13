Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прошёл повторный тест на коронавирус после своей выписки из больницы.
Ранее его госпитализировали и даже планировали подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, однако этого не потребовалось, политик пошёл на поправку.
"Это стандартная практика в больницах — делать такие анализы. Результат оказался отрицательным", — рассказал журналистам результаты теста Джонсон.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.