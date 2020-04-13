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Источник Правда.Ру

Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

У белорусских врачей есть комбинация лекарств для лечения коронавируса. Об этом сегодня заявил президент Белоруссии.

По словам Александра Лукашенко, страна учитывает опыт других стран.

"Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть", — подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что коронавирус не стал основной причиной ни одного летального случая в стране. По мнению Лукашенко, у всех жертв коронавируса был "букет хронических болезней".

На сегодняшний день в Белоруссии зафиксировано 2 919 случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 341 новый пациент. 29 человек скончались. С начала эпидемии в стране проведено около 68 тысяч тестов. Анализы проверяют специалисты 17 лабораторий.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Белоруссии жестко раскритиковал тех, кто болен коронавирусом. Он отметил, что инфицированные сразу же теряют желание жить. Александр Лукашенко призвал соотечественников не опускать руки и продолжать бороться.

Темы белоруссия коронавирус александр лукашенко
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