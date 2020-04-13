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Источник Правда.Ру

Больше 25 тысяч швейцарцев заболели коронавирусом

Мир » Европа » Евросоюз

25 580 граждан Швейцарии подхватили коронавирус. Из них за последние сутки — 280 человек.

Об этом сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны. Отмечается, что за сутки от заболевания скончались 27 человек.

Швейцария уже прошла пик заболеваемости. Число новых случаев, выявляемых ежедневно, становится меньше. За все время, что в стране бушует коронавирус, от него скончались 885 пациентов.

Медики продолжают проводить массовое тестирование. С начала эпидемии сделано 196 600 тестов. В день анализы берут в среднем у 2800 человек.

В стране введены ограничительные меры, которые действуют до 26 апреля. Власти не объявляли строгий карантин и не закрывали границы.

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