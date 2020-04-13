Основной причиной возникновения пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения могли стать действия так называемых "сталкеров".

Такое мнение высказал член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"На этот раз эти поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают", - сообщил Емельяненко.