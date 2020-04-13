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Больше 200 медиков заболели коронавирусом в Казахстане

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Каждый пятый зараженный коронавирусом в Казахстане - врач. В стране опасная болезнь диагностирована у 211 медиков.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, врачи составляют около 20,5% от общего числа инфицированных.

"Среди медицинских работников зарегистрировано 211 случаев, доля которых по республике от числа заболевших составляет 20,5%", - рассказала председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова.

Медики, у которых выявлена болезнь, работают в больницах 13 регионов страны. Больше всего таких случаев в Нур-Султане, Северо-Казахстанской и Атырауской области.

На сегодняшний день в стране выявлено 979 случаев коронавируса. Жертвами болезни стали 12 человек. 16 марта в Казахстане введет режим чрезвычайного положения. В конце марта в стране ужесточили карантинные меры, прекратив движение общественного транспорта. Остановлено авиа-, железнодорожное и автомобильное движение внутри страны. Часть населенных пунктов полностью закрыты на въезд и выезд.

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