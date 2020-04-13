В США планируют создать альтернативу ВОЗ

Часть сотрудников Белого дома выступает за то, чтобы в США была создана альтернатива Всемирной организации здравоохранения. Они обращаются с этой инициативой к Дональду Трампу.

Приверженцы этой идеи выступают за жесткую политику в отношении Китая.

Примечательно, что в администрации Трампа уже начали составлять письмо на случай, если американский лидер решит приостановить финансирование ВОЗ.