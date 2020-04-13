Часть сотрудников Белого дома выступает за то, чтобы в США была создана альтернатива Всемирной организации здравоохранения. Они обращаются с этой инициативой к Дональду Трампу.
Приверженцы этой идеи выступают за жесткую политику в отношении Китая.
Примечательно, что в администрации Трампа уже начали составлять письмо на случай, если американский лидер решит приостановить финансирование ВОЗ.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.