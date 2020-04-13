Власти Китая выдали разрешение на проведение клинических испытаний второй вакцины от коронавируса нового типа.
"Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая", — сообщило китайское информагентство Пэнпай.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.