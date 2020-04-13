Режим чрезвычайной ситуации планируют снять мексиканские власти. Предположительно, это будет сделано 10 мая.
Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Я хотел бы постепенно отменить карантинные меры, с учетом всех рекомендаций, начиная с 10 мая. Отменить режим ЧС и продолжать заботиться о себе, потому что, надеюсь, к этому моменту мы выйдем, хоть я и не специалист", — заявил мексиканский лидер во время видеообращения к нации в своем микроблоге.
По последним данным, в Мексике выявлено 4 661 случай заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стали 296 пациентов. Сфера здравоохранения полностью ориентирована на борьбу с коронавирусом. Частные клинике должны передать государству на безвозмездной основе половину своего коечного фонда. Речь идет о 3300 местах в частных больницах, из которых 500 — палаты интенсивной терапии.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемии в Мексике перестали производить пиво. Из-за карантинных мер остановлены пивоваренные заводы.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.