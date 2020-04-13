Режим чрезвычайной ситуации планируют снять мексиканские власти. Предположительно, это будет сделано 10 мая.

Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я хотел бы постепенно отменить карантинные меры, с учетом всех рекомендаций, начиная с 10 мая. Отменить режим ЧС и продолжать заботиться о себе, потому что, надеюсь, к этому моменту мы выйдем, хоть я и не специалист", — заявил мексиканский лидер во время видеообращения к нации в своем микроблоге.