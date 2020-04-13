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Источник Правда.Ру

Власти Мексики сообщили о дате отмены карантина

Мир

Режим чрезвычайной ситуации планируют снять мексиканские власти. Предположительно, это будет сделано 10 мая.

Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я хотел бы постепенно отменить карантинные меры, с учетом всех рекомендаций, начиная с 10 мая. Отменить режим ЧС и продолжать заботиться о себе, потому что, надеюсь, к этому моменту мы выйдем, хоть я и не специалист", — заявил мексиканский лидер во время видеообращения к нации в своем микроблоге.

По последним данным, в Мексике выявлено 4 661 случай заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стали 296 пациентов. Сфера здравоохранения полностью ориентирована на борьбу с коронавирусом. Частные клинике должны передать государству на безвозмездной основе половину своего коечного фонда. Речь идет о 3300 местах в частных больницах, из которых 500 — палаты интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии в Мексике перестали производить пиво. Из-за карантинных мер остановлены пивоваренные заводы.

Темы мексика карантин коронавирус чрезвычайная ситуация
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