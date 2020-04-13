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Источник Правда.Ру

Почему австралийцы не боятся кризиса из-за пандемии

Мир

Австралийцы, пожалуй, единственная нация на планете, кто совсем не боятся грядущего вслед за пандемией коронавируса экономического кризиса.

Премьер-министр страны объявил о разработанном правительством чрезвычайном плане поддержки населения.

Что пообещало правительство Австралии:

  • Работникам компаний, которые приостановили деятельность из-за коронавируса, будет выплачиваться единая ставка в размере $1500 за две недели. Сделано это будет за счет налогов, которые ранее выплачивали компании. По оценке экономистов, понадобится на это порядка $ 130 млрд.
  • Федеральное правительство объявило об огромной поддержке домашних хозяйств, в том числе раздавая $750 физическим лицам через АТО.
  • Те, кто потерял работу в Южной Австралии, получат единовременное пособие $500, а в Тасмании — по $250, если им придется самостоятельно изолироваться.
  • Федеральное правительство раздает необлагаемые налогом денежные гранты в размере до $100 тысяч для малых предприятий и благотворительных организаций, оборот которых менее $50 млн. На эти цели заложено $32 млрд.
  • В Квинсленде домовладельцы и арендаторы получат $200 от своих счетов за коммунальные услуги, а индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат скидку в размере $500 на свой счет за электроэнергию в течение года.
  • Правительство Западной Австралии пообещало, что отключение электроэнергии и воды не произойдет, и проценты не будут начисляться на отсроченные платежи до 30 сентября 2020 года.
  • В стране заморожены "домашние сборы", в том числе плата за электричество, воду, транспортный налог, сборы за экстренные услуги и тарифы на общественный транспорт.
  • Введен временный запрет выселения для арендаторов жилья.
  • Австралийское налоговое управление объявило, что те, кто работает на дому, смогут претендовать на уменьшение налогообложения на 80 центов в час с 1 марта по 30 июня. Они должны будут только записывать часы, которые они работали дома, а не добавлять конкретные расходы, такие как электричество и подключение к интернету. Это позволит людям сэкономить на налогах порядка $ 550.

Статистика коронавируса. Австралия

По последним данным, на материке

  • зарегистрировано 6322 случаев заражения,
  • летальных исходов — 61,
  • вылечено 3338 пациентов.
Темы австралия коронавирус правительство поддержка населения
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