Польша: мы не сможем снабжать Украину американским газом

Подписанное в марте Польшей и Украиной соглашение о поставке в Незалежную 6-8 млн кубометров американского газа в год не может быть реализовано как минимум до 2025 года.

Такой вывод-заявление сделали аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS. Как написано ими в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши "просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей".

Альтернативы нет

Как отмечают авторы доклада, прекращение Украиной импорта российского газа (напомним, произошло это в ноябре 2015 года - Прим. ред.) привело к тому, что этот же газ страна получает реверсом, будучи транзитером:

С 2016-го газ поступал из:

Словакии - 8,7 млрд кубометров в год;

Венгрии - 2,7 млрд;

Польши - 1,1 млрд.

Желая стать полностью независимыми от российского газа, Киев подписал с Вашингтоном соглашение на поставку сжиженного газа из США. По нему транзитером должна стать Польша.

Конечная цель — создание украинского газового хаба для перепродажи американского СПГ в Европу.

На чем споткнулся проект

Реализации "грандиозного плана" мешает отсутствие у Украины собственных средств регазификации СПГ. Использование румынских СПГ-терминалов, как предполагалось сначала, - проблематично из-за закрытия Турцией пролива Босфор для прохода танкеров-газовозов. СПГ-терминал Крка, который строит Хорватия, невыгоден из-за транзитных сборов и транспортных расходов.

Остается только регазификационный терминал Свиноуйсьце в Польше. Но на данный момент он "слабоват" для прокачки на Украину:

"Сейчас емкость — пять миллиардов кубометров, и сто процентов этих объемов забронировала польская государственная компания PGNiG. К концу 2021-го мощности Свиноуйсьце повысят до 7,5 миллиарда кубометров в год, но их, вероятно, также займет PGNiG", — полагают в ESPERIS.

Таким образом, возможность импортировать американский СПГ у Украины будет не раньше 2025 года. После того как поляки запустят (по крайней мере, они это планируют) плавучий регазификационный терминал в Гданьске мощностью до 8,2 миллиарда кубов.