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Источник Правда.Ру

Коронавирус в Китай везут китайцы из России

Мир

Китайская северо-восточная провинция Хэйлунцзян, граничащая с Россией, стала новым полем битвы против коронавируса: 49 граждан КНР, вернувшихся из России, показали положительные тесты на COVID-2019.

Как заявили власти Китая, это самое большое число новых ежедневных случаев заболевания почти за шесть недель.

"Мы опасаемся, что рост числа импортируемых случаев может спровоцировать вторую волну COVID-19 и вернуть страну в состояние почти паралича", — написано в сообщении комитета здравоохранения КНР.

Большинство зарегистрированных случаев — бессимптомные

В распространенном документе также отмечается, что из 49 человек 27 ранее считались бессимптомными носителями коронавируса, но за время нахождения под медицинским наблюдением у них проявились симптомы заболевания, из-за чего они были включены в статистику подтвержденных ввозных случаев.

Кроме того, по данным комитета, за минувшие сутки коронавирус выявили еще у восьми бессимптомных пациентов, которые также являются гражданами КНР, вернувшимися из России.

Ввозной коронавирус — угроза превращения приграничного города во второй Ухань

Всего в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 247 ввозных случаев заражения, а также еще 118 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, въехавших из-за границы.

"Мы думали, что наш маленький городок — безопасное место. Но из-за тех, кто сейчас решил вдруг вернуться из-за границы домой это совсем уже не так. Некоторые китайские граждане хотят вернуться, но это не очень разумно, зачем вы сюда приехали?" — говорит г-н Чжу, житель приграничного города Суйфэньхэ.

Для справки:

Сухопутный маршрут через город стал одним из немногих доступных вариантов для китайских граждан, пытающихся попасть в Китай после того, как Россия прекратила все полеты в страну.

Китай усиливает пограничный контроль

Китайские города вблизи границы с Россией ужесточают пограничный контроль и вводят более строгие карантины в ответ на приток инфицированных пациентов из страны.

Суйфэньхэ на прошлой неделе объявил об ограничениях на передвижение и собрания, аналогичных тем, которые были введены в городе Ухань, где в конце прошлого года впервые вспыхнула вспышка коронавируса, и продлил закрытие своей границы с Россией.

Темы китай коронавирус ввозные случаи граница с россией
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