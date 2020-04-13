Беженцы возвращаются в Идлиб из-за страха перед коронавирусом

Тысячи сирийцев, покинувших свои дома в охваченной войной провинции Идлиб, начинают возвращаться.

Причем делают они это не потому, что война закончилась и в Идлибе стало безопасно, а из-за страха перед коронавирусом, который - этого не исключает никто - может сильно ударить по переполненным лагерям беженцев вблизи турецкой границы.

В Идлибе опасаются, что возвращающиеся беженцы принесут коронавирус с собой

На северо-западе Сирии пока нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, но врачи опасаются, что разрушенная медицинская инфраструктура и переполненные лагеря в этом районе быстро превратят любую вспышку в гуманитарную катастрофу.

Пока держится предварительный мир, перемещенные сирийцы взвешивают мрачные варианты:

оставаться в плотно упакованных лагерях с немногочисленными службами, где вирусное распространение может быть смертельным,

вернуться в дома, все еще рискуя попасть в новое кровопролитие.

" Наши жизни переходят от опасности к опасности, когда мы бежим от бомбежек, режима и конфликта, от перенаселенности и коронавируса, - говорит 45-летний сириец Абу Абдо, который в воскресенье вернулся со своей семьей из семи человек в деревню в сельской местности Идлиба. - Здесь есть сельскохозяйственные земли, воздух чистый и нет никаких заторов, но это все еще опасная область".

По данным сирийской координационной группы реагирования, 103 459 сирийцев вернулись в города в сельской местности Алеппо и Идлиба с момента прекращения огня.