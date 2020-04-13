Объявленный 12 апреля во всех 50 штатах США режим "крупного бедствия" гарантирует получение всеми территориями "расширенного доступа" к помощи из федерального бюджета.
Введение режима крупного бедствия означает, что для возмещения ущерба от случившегося понадобятся долгосрочные программы федеральной помощи:
Сколько денег на все это будет потрачено из "общего котла", решать предстоит президенту, исходя из возможностей Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.
На сегодняшний день речь идет о сумме в $ 40 млрд - именно столько было ранее выделено конгрессом США для оказания помощи при бедствиях.
США за минувшие выходные стали мировым лидером не только по числу заражений, но и по количеству летальных исходов коронавирусной инфекции.
в стране
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.