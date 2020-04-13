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Источник Правда.Ру

Режим чрезвычайного бедствия в США: все оплатит госказна

Мир

Объявленный 12 апреля во всех 50 штатах США режим "крупного бедствия" гарантирует получение всеми территориями "расширенного доступа" к помощи из федерального бюджета.

Введение режима крупного бедствия означает, что для возмещения ущерба от случившегося понадобятся долгосрочные программы федеральной помощи:

  • для восстановления общественной инфраструктуры,
  • на целевые программы,
  • на создание специальных фондов помощи.

Сколько денег на все это будет потрачено из "общего котла", решать предстоит президенту, исходя из возможностей Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

На сегодняшний день речь идет о сумме в $ 40 млрд - именно столько было ранее выделено конгрессом США для оказания помощи при бедствиях.

Коронавирус в США

США за минувшие выходные стали мировым лидером не только по числу заражений, но и по количеству летальных исходов коронавирусной инфекции.

По последним данным университета Джона Хопкинса,

в стране

  • зафиксировано 556044 случая заражения COVID-2019,
  • умерли от коронавируса  22115 человек,
  • вылечились  32634 пациента.
Темы сша коронавирус дональд трамп режим чрезвычайного бедствия
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