Режим чрезвычайного бедствия в США: все оплатит госказна

Объявленный 12 апреля во всех 50 штатах США режим "крупного бедствия" гарантирует получение всеми территориями "расширенного доступа" к помощи из федерального бюджета.

Введение режима крупного бедствия означает, что для возмещения ущерба от случившегося понадобятся долгосрочные программы федеральной помощи:

для восстановления общественной инфраструктуры,

на целевые программы,

на создание специальных фондов помощи.

Сколько денег на все это будет потрачено из "общего котла", решать предстоит президенту, исходя из возможностей Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

На сегодняшний день речь идет о сумме в $ 40 млрд - именно столько было ранее выделено конгрессом США для оказания помощи при бедствиях.

Коронавирус в США

США за минувшие выходные стали мировым лидером не только по числу заражений, но и по количеству летальных исходов коронавирусной инфекции.

По последним данным университета Джона Хопкинса,

в стране