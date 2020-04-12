В Николаевской области Украины всё-таки начали выявлять заболевших коронавирусом. Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.

"По результатам лабораторных исследований, 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй — в Вознесенске", — заявили власти региона.