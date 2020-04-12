Адвокат Ассанжа родила ему двоих детей

Адвокат Джулиана Ассанжа Стелла Моррис утверждает, что родила ему двоих детей за время пребывания основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора в Лондоне.

Она раскрыла свои отношения с Ассанжем, чтобы суд выпустил его под залог по состоянию здоровья.

Моррис рассказала, что очень беспокоится за своего жениха из-за распространения коронавируса в тюрьме, где его содержат.