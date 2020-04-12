Адвокат Джулиана Ассанжа Стелла Моррис утверждает, что родила ему двоих детей за время пребывания основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора в Лондоне.
Она раскрыла свои отношения с Ассанжем, чтобы суд выпустил его под залог по состоянию здоровья.
Моррис рассказала, что очень беспокоится за своего жениха из-за распространения коронавируса в тюрьме, где его содержат.
"Я чувствую, что жизнь Джулиана может подойти к концу", — сообщила Моррис.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.