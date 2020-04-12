Парламент Великобритании планирует возобновить работу, несмотря на распространение коронавируса нового типа 21 апреля текущего года. По словам официального представителя лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга, основная часть работы законодательного органа будет проходить в удаленном режиме.

"Парламент вернется 21 апреля, чтобы исполнять свои важные конституционные функции, следя за работой правительства, одобряя расходы и принимая законы. В это беспрецедентное время технологические решения уже используют в своей работе парламентские комитеты, а на следующей неделе будут представлены варианты, которые смогут рассмотреть спикер парламента, члены правительства и другие участники заседаний", — сообщил представитель политика.