Президент США Дональд Трамп распорядился о введении режима бедствия в штате Вайоминг. Этот регион был последним, где не действовал режим бедствия. Теперь во всех 50 американских штатах действует режим бедствия. Это произошло впервые за всю историю существования Соединенных Штатов Америки.
"Впервые в истории режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — отметил представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.