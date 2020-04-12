В США впервые в истории введен федеральный режим бедствия

Президент США Дональд Трамп распорядился о введении режима бедствия в штате Вайоминг. Этот регион был последним, где не действовал режим бедствия. Теперь во всех 50 американских штатах действует режим бедствия. Это произошло впервые за всю историю существования Соединенных Штатов Америки.