В Великобритании создадут мобильное приложение для борьбы с COVID-19

Власти Великобритании обратилась к технологическим компаниям Google и Apple с предложением разработать приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом. Программа должна использовать Bluetooth, чтобы обнаруживать людей, вступивших в контакт в инфицированным.

С помощью приложения британские власти хотят снять строгие ограничения уже в середине мая текущего года. Аналитики утверждают, что такое может произойти, если приложение установят более 60% жителей страны.