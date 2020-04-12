Власти Великобритании обратилась к технологическим компаниям Google и Apple с предложением разработать приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом. Программа должна использовать Bluetooth, чтобы обнаруживать людей, вступивших в контакт в инфицированным.
С помощью приложения британские власти хотят снять строгие ограничения уже в середине мая текущего года. Аналитики утверждают, что такое может произойти, если приложение установят более 60% жителей страны.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.