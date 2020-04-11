Суданцы требуют отставки правительства Хамдока

Суданцы митингуют против нового либерального правительства, которое привело страну к экономическому кризису.

В столице Судана, а также в Дарфуре Кассале прошли организованные митинги. Жители вышли с требованиями к действующему правительству, которое возглавляет премьер-министр Абдалла Хамдок.

Жители Судана недовольны тем, что в стране

нет газа, чтобы приготовить пищу,

нет топлива для машин,

а хлеб и электричество поставляются с перебоями.

Митингующие акцентировали внимание на том, что ситуация в стране стала ухудшаться после прихода к власти Хамдока. Когда участники митинга проходили мимо Президентского дворца, они выкрикивали лозунги, отрицающие "новый колониализм" и региональное вмешательство в дела Судана.

Следует отметить, что 11 апреля — знаковая дата. Год назад в Судане именно в этот день произошел государственный переворот, в ходе которого свергли президента Омара аль-Башира и в стране была объявлена "демократия". Хамдок стал новым главой государства. Митингующие особо подчеркивали, что при Башире в Судане жили бедно, но таких перебоев в поставках жизненно важных товаров не было. А с приходом нового правительства в стране увеличилась преступность и ухудшилось экономическое положение.

Суданский фунт упал на 50% по отношению к доллару за последние три месяца. А для того, чтобы купить бензин, суданцам приходится отстаивать в очередях по несколько дней. В этих же очередях часто совершаются преступления. Шестого и седьмого апреля в городе Лакава были убиты три человека, в том числе и солдат ВС Судана. Еще три человека были ранены. Как сообщали очевидцы, все началось с драки между двумя людьми, стоявшими в очереди за бензином. Полицейского, который хотел прекратить драку, пырнули ножом. После чего силовики начали стрелять по гражданам.

Помимо этого, в Судане крайне мало хлеба: пекарни закрываются, никто ничего не производит. Как рассказывают сами владельцы хлебопекарных заводов, на такие шаги им приходится идти из-за катастрофической нехватки электроэнергии и топлива, а также из-за нестабильного курса валюты.

При этом новое правительство постоянно обещает "лучшую жизнь", но ничего не делает. Население страны продолжает нищать, еле сводя концы с концами. Митингующие суданцы признаются, что во время правления Башира они так плохо не жили, хотя год назад им так не казалось.

Аналогичные протестные акции ранее прошли 14 марта в городе эд-Даэйн. Там прошла демонстрация против разрушения экономики, в чем суданцы обвинили новое либеральное правительство.

В связи с этими событиями комитеты сопротивления ряда министерств Судана потребовали, чтобы Абдалла Хамдок уволил министра финансов Ибрагима Бадави. Одной из причин, по которым его следует освободить от занимаемой должности, назвали его попытки обойти правила во время заключения договоров о закупках, принятие на работу безграмотных бухгалтеров и приверженность политике "спасения", в рамках которой отменили субсидии на жизненно необходимые товары. И в целом его обвиняют в плохой политике, приведшей к кризису, росту инфляции и ("https://alyoumaltali.net/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85/") многом ("https://alyoumaltali.net/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85/") другом.

ФАН сообщило 9 марта о неудачном покушении на Хамдока. Специалисты считают, что нападение — следствие политического курса, избранного Хамдоком, недальновидного и направленного на собственные интересы, а также свобода действий экстремистских организаций, с которыми новое правительство не в силах совладать.