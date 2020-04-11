Times: Борис Джонсон смотрит "Властелина колец" в больнице

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проходит лечение от коронавируса в лондонской больнице святого Томаса. Газета The Times сообщила, что политик развлекается разгыдыванием головоломок и просмотром кинотрилогии "Властелин колец".

Напомним, ранее британского премьера перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии. Сейчас Борис Джонсон идёт на поправку. Его обязанности в правительстве исполняет глава МИД Доминик Рааб.