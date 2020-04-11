На лечение одного человека, зараженного коронавирусом, в Китае тратится около 21,5 тысячи юаней - это почти 225 тысяч рублей. Лечение пациента в тяжелом состоянии обходится в 150 тысяч юаней, что в переводе на рубли составляет более 1,5 миллиона рублей.
"По состоянию на 6 апреля расходы на лечение в стационаре одного пациента с подтверждённым диагнозом CoViD-19 в среднем уже достигли 21,5 тысячи юаней. В настоящее время расходы на лечение одного тяжелобольного пациента с коронавирусом превышают 150 тысяч юаней, в редких случаях расходы на лечение пациентов в критическом состоянии достигали нескольких сотен тысяч юаней, иногда и более одного миллиона юаней", - сообщил глава департамента по вопросам управления медицинскими услугами Управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь.
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