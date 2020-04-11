Стало известно, сколько стоит лечение больного коронавирусом в Китае

На лечение одного человека, зараженного коронавирусом, в Китае тратится около 21,5 тысячи юаней - это почти 225 тысяч рублей. Лечение пациента в тяжелом состоянии обходится в 150 тысяч юаней, что в переводе на рубли составляет более 1,5 миллиона рублей.