Зеленский заявил о планах продолжить разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона планирует и дальше проводить разведение сил в Донбассе.

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", - сообщил украинский лидер.

Зеленский прибыл 11 апреля на позиции украинских военных в Донбассе с рабочим визитом.