Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона планирует и дальше проводить разведение сил в Донбассе.
"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", - сообщил украинский лидер.
Зеленский прибыл 11 апреля на позиции украинских военных в Донбассе с рабочим визитом.
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