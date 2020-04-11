В Белоруссии уже 23 человека скончались от коронавируса

Общее количество погибших от коронавируса в Белоруссии составляет 23 человека. Также в стране 2031 человек находятся на стационарном лечении с диагнозом "коронавирус".

Статистику заболеваемости и смертности раскрыли в белорусском Минздраве. В ведомстве отметили, что почти у всех скончавшихся от COVID-19 были обнаружены серьёзные хронические заболевания.