В Китае готовят школы к открытию

Китайские школы могут открыть свои двери для учеников уже к концу апреля. Власти КНР ожидают завершения эпидемии коронавируса в стране. Глава правительственной комиссии по борьбе с коронвирусом Чжун Наньшань утверждает, что школы могут открыться пока в стране не отмечено новых вспышек COVID-19.

На пресс-конференции Наньшань рассказал, что в стране ситуация с распространением коронавируса взята под контроль, однако остается опасность завоза инфекции из-за рубежа.