Террористы ИГ* рассказали, почему не боятся коронавируса

Террористы группировки "ИГ" (запрещенной в России организации) рассказали, почему им не грозит заражение коронавирусом. Руководство группировки распространило информацию о том, что необходимо делать, чтобы снизить риск заражения.

Также главари террористов призвали увеличить количество террористических актов на страны Запада пока они ослаблены пандемией коронавируса.