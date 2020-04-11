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Террористы ИГ* рассказали, почему не боятся коронавируса

Мир

Террористы группировки "ИГ" (запрещенной в России организации) рассказали, почему им не грозит заражение коронавирусом. Руководство группировки распространило информацию о том, что необходимо делать, чтобы снизить риск заражения.

Также главари террористов призвали увеличить количество террористических актов на страны Запада пока они ослаблены пандемией коронавируса.

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