Террористы группировки "ИГ" (запрещенной в России организации) рассказали, почему им не грозит заражение коронавирусом. Руководство группировки распространило информацию о том, что необходимо делать, чтобы снизить риск заражения.
Также главари террористов призвали увеличить количество террористических актов на страны Запада пока они ослаблены пандемией коронавируса.
Коронавирус в Белоруссии становится национальной катастрофой. При отрицании Лукашенко проблемы и сокрытии числа погибших их счет может пойти на десятки тысяч.