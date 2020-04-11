Арт-фестиваль Burning Man, который проходит ежегодно в пустыне штата Невада, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Деньги за проданные билеты будут возвращены покупателям.
"После выслушивания, обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock City в 2020 году", - сказано в сообщении организаторов.
Примечательно, что Black Rock City планируют воссоздать в формате онлайн.
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