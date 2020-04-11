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Источник Правда.Ру

Новые обвинения выдвинуты против Харви Вайнштейна

Мир » Северная Америка » США и Канада

Недавно известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили в 23 годам тюрьмы. Однако у обвинения появилась информация о новом его преступлении. Женщина утверждает, что Вайнштейн напал на неё в мае 2010 года в в отеле в Беверли-Хиллз.

"Если мы обнаружим новые свидетельства о ранее незарегистрированном преступлении... Мы откроем расследование и будем решать вопрос о предъявлении дополнительных обвинений", - пояснил прокурор округа Джеки Лейси.

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