Новые обвинения выдвинуты против Харви Вайнштейна

Недавно известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили в 23 годам тюрьмы. Однако у обвинения появилась информация о новом его преступлении. Женщина утверждает, что Вайнштейн напал на неё в мае 2010 года в в отеле в Беверли-Хиллз.