Недавно известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили в 23 годам тюрьмы. Однако у обвинения появилась информация о новом его преступлении. Женщина утверждает, что Вайнштейн напал на неё в мае 2010 года в в отеле в Беверли-Хиллз.
"Если мы обнаружим новые свидетельства о ранее незарегистрированном преступлении... Мы откроем расследование и будем решать вопрос о предъявлении дополнительных обвинений", - пояснил прокурор округа Джеки Лейси.
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