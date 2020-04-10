Жители Чечни получат 400 тысяч масок

Выступая в прямом эфире в Instagram, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о новой профилактической мере, принятой на территории региона. На фоне пандемии COVID-19 всем жителям Чечни будут выданы защитные медицинские маски: на данный момент уже закуплено 400 тысяч штук.

"Фонд имени Ахмата Кадырова закупил 400 тысяч масок, мы будем их бесплатно раздавать. Это первый этап. Он охватит в первую очередь Грозный, районные центры, общественные места", — рассказал Кадыров, добавив, что Чечня направит средства защиты и в другие регионы.

На сегодняшний день в Чеченской Республике 22 официально подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, скончался один человек.