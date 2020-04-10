Жертвами коронавируса в Испании стали больше 15,8 тыс. человек

Коронавирус унес жизни 15 843 испанцев. Такова статистика с начала эпидемии.

Как сообщает El Paris, за сутки число новых летальных исходов выросло на 605. Коронавирус диагностирован сейчас у 157 022 человек. Из них 55 668 смогли справиться с заболеванием.

Всего в мире коронавирусом заражено более 1,6 млн человек. Жертв заболевания — 95 731 пациент. Победить вирус смогли более 355 тысяч инфицированных.

Лидерами по числу заболевших являются США и Испания. По числу жертв пандемии в мире лидером является Италия. В стране от COVID-19 скончались свыше 18,2 тыс. человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об испанце, который попался на крупной краже. Он выкрал партию медицинских масок. Всего пропало около двух миллионов средств индивидуальной защиты. Вор намеревался сбыть дефицитный товар в другой стране. ЧП произошло в регионе Галисия. Преступника уже задержали. Общая сумма ущерба составила порядка пяти миллионов евро.