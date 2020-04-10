Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Почти 2000 белорусов заболели коронавирусом

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

1981 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Белоруссии. Такова статистика на 10 апреля.

Как сообщает Министерство здравоохранения Белоруссии, жертвами болезни стали 19 человек. 1793 пациента находятся в больницах под наблюдением врачей. 169 человек успешно справились с заболеванием и выписаны домой.

Ранее президент страны Александр Лукашенко предупредил правительство о возможной отставке из-за коронавируса. По его словам, если в магазинах или аптеках возникнет дефицит хоть каких-то товаров, он уволит всех министров.

Позднее Белоруссия обратилась за финансовой помощью к Евросоюзу. Страна запросила поддержки сферы здравоохранения. Сейчас этот запрос находится на рассмотрении. Ожидается, что Белоруссия может получить финансирование до 60 миллионов евро.

Также "Правда.Ру" писала, что коронавирус в Белоруссии может стать национальной катастрофой. Это связано с тем, что Александр Лукашенко слишком долго игнорировал серьезную опасность, призывая сограждан "защищаться" походами в баню и употреблением водки.

Темы белоруссия коронавирус
Новости Все >
Усик посоветовал декоммунизаторам Украины повеситься
Эксперт назвал средний возраст погибших от COVID-19 итальянцев
Почти 2000 белорусов заболели коронавирусом
Чем грозит стремительное таяние ледников Антарктики?
Диетологи составили рацион для россиян на самоизоляции
Ида Галич рассказала о похудении на 15 кг после родов
В Еврейской АО остановили незаконную вырубку леса
СБР полгода не платит зарплату тренеру сборной Хованцеву
Военврачи России оценили готовность больниц Белграда
Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС
Последние материалы
Хазин: Россия предложит миру новую экономическую модель
Военврачи России оценили готовность больниц Белграда
Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС
"Сочи" договорился с футболистами о снижении зарплаты
Владелец "Монако" передал 80 млн на борьбу с COVID-19 в Пермском крае
Лайфхак: как не растолстеть во время самоизоляции
Россия получит уникальные корабли. Но есть нюансы
Шизофрения не причина, а лишь спутник гениальности
Властям Китая передан подозреваемый в махинациях на миллиарды долларов
СБР назвал имя нового тренера сборной России по биатлону
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
США и Канада. Новости и аналитика
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Ближний Восток
В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии
Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов
Комментарии
Коронавирус "подкосил" слабую российскую экономику
Россия получит уникальные корабли. Но есть нюансы
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Хазин: Россия предложит миру новую экономическую модель
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, чей Крым
Бывшая жена Гуфа рассказала о своем первом оргазме
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, чей Крым
Чем не угодило Госдепу США "Русское имперское движение"?
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Страны ЕС наконец договорились о финансовой взаимопомощи
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Проблемы борьбы с пандемией обсудили на закрытой встрече Совбеза ООН
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ