Почти 2000 белорусов заболели коронавирусом

1981 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Белоруссии. Такова статистика на 10 апреля.

Как сообщает Министерство здравоохранения Белоруссии, жертвами болезни стали 19 человек. 1793 пациента находятся в больницах под наблюдением врачей. 169 человек успешно справились с заболеванием и выписаны домой.

Ранее президент страны Александр Лукашенко предупредил правительство о возможной отставке из-за коронавируса. По его словам, если в магазинах или аптеках возникнет дефицит хоть каких-то товаров, он уволит всех министров.

Позднее Белоруссия обратилась за финансовой помощью к Евросоюзу. Страна запросила поддержки сферы здравоохранения. Сейчас этот запрос находится на рассмотрении. Ожидается, что Белоруссия может получить финансирование до 60 миллионов евро.

Также "Правда.Ру" писала, что коронавирус в Белоруссии может стать национальной катастрофой. Это связано с тем, что Александр Лукашенко слишком долго игнорировал серьезную опасность, призывая сограждан "защищаться" походами в баню и употреблением водки.