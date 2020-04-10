Чуть меньше двух тысяч американцев скончались за сутки от COVID-19

1904 человека стали жертвами коронавируса в США за минувшие сутки. Это чуть меньше, чем на день ранее.

Как сообщает университет Джона Хопкинса, с начала эпидемии в стране от коронавируса скончались 16 672 человека. У большинства из них опасный вирус вызвал осложнения ранее имевшихся хронических заболеваний.

Диагноз "коронавирус" поставлен 465 тысячам граждан США. Болезнь смогли победить свыше 25 тысяч пациентов.

Больше всех от болезни страдает штат Нью-Йорк. Как живут местные жители, рассказал в прямом эфире на своей странице в социальной сети хоккеист Евгений Малкин. Он сейчас находится в Майами и оценивает ситуацию как спокойную. А вот в Нью-Йорке, по его словам, "катастрофа и большая трагедия".

"Трупы привозят даже в Центральный парк, мои друзья не выходят на улицу, трупы складывают друг на друга", — рассказал Малкин.

Это подтверждает и другая российская спортсменка. Легкоатлетка Дарья Клишина сейчас проживает в Атланте. По ее словам, из дома выходить можно, но этого почти никто не делает.