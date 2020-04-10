ВОЗ: количество заражений COVID-2019 растет в геометрической прогрессии

Случаи заболевания коронавирусом в Европе удваиваются очень быстро, каждые три-четыре дня.

С таким заявлением в эфире CNN выступила Мария ван Керхове, доктор Всемирной организации здравоохранения.

По ее словам, несмотря на все предпринимаемые усилия, получить "положительную динамику" пока в Европе не удается никому.

"Эксперты ВОЗ следят за тем, какое количество случаев выявляется в режиме реального времени. Эти цифры растут очень быстро. На сегодня — со скоростью удвоения. Тестирование очень важно для определения глобального распространения вспышки болезни", — сказала ван Керхове.

Она обратила внимание на то, что не надо путать "коэффициент положительности" и положительную динамику: