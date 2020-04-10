Случаи заболевания коронавирусом в Европе удваиваются очень быстро, каждые три-четыре дня.
С таким заявлением в эфире CNN выступила Мария ван Керхове, доктор Всемирной организации здравоохранения.
По ее словам, несмотря на все предпринимаемые усилия, получить "положительную динамику" пока в Европе не удается никому.
"Эксперты ВОЗ следят за тем, какое количество случаев выявляется в режиме реального времени. Эти цифры растут очень быстро. На сегодня — со скоростью удвоения. Тестирование очень важно для определения глобального распространения вспышки болезни", — сказала ван Керхове.
"Если второе — это хорошая новость, то первый термин всего лишь указывает на добросовестность подхода к тестированию населения на инфекцию: если вы видите, что в какой-то стране он равен 30%, это означает, там людей проверяют. А если вы видите коэффициент позитивности, равный 1%, это означает … что в стране занимаются чем угодно, только не обследованием людей. И это плохо".
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