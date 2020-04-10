В мире, по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в мире зарегистрировано 1601984 зараженных коронавирусом.
Об этом сообщил университет Джона Хопкинса (США), осуществляющий мониторинг распространения инфекции.
Согласно опубликованным данным, в мире от коронавирусной пневмонии:
В стране умерло от коронавируса 18279 человек.
На утро пятницы в нашей стране:
За сутки зарегистрировано 1459 новых случаев заболевания.
Самая актуальная информация о коронавирусе — на сайте стопкоронавирус.рф.
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