США рискуют лишиться авианосцев из-за пандемии коронавируса: личный состав сразу трех крупнейших кораблей ВМС, находящихся за пределами страны, инфицирован коронавирусом.
Об этом сообщает канал CNN.
По данным ТК, COVID-2019 свирепстрвует не толко на "Теодоре Рузвельте", где заражены уже 300 членов экипажа. Болезнь "косит" моряков еще на двух авианосцах:
Напомним, как писала ранее "Правда.Ру", эпидемия на людей с авианосца "Теодор Рузвельт", пришвартованного у острова Гуам (в западной части Тихого океана), командование ВСМ США долгое время отказывалось эвакуировать. Почему — читайте в материале на сайте.
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