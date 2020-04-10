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Источник Правда.Ру

CNN: Три авианосца ВМС США инфицированы коронавирусом

Мир

США рискуют лишиться авианосцев из-за пандемии коронавируса: личный состав сразу трех крупнейших кораблей ВМС, находящихся за пределами страны, инфицирован коронавирусом.

Об этом сообщает канал CNN.

По данным ТК, COVID-2019 свирепстрвует не толко на "Теодоре Рузвельте", где заражены уже 300 членов экипажа. Болезнь "косит" моряков еще на двух авианосцах:

  • "Рональд Рейган" (стоит на ремонте в Японии) — там на 9 апреля было зафиксировано 15 случаев заражения;
  • "Нимиц" — количество заболевших неизвестно.

Напомним, как писала ранее "Правда.Ру", эпидемия на людей с авианосца "Теодор Рузвельт", пришвартованного у острова Гуам (в западной части Тихого океана), командование ВСМ США долгое время отказывалось эвакуировать. Почему — читайте в материале на сайте.

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Темы коронавирус авианосцы вмс сша
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CNN: Три авианосца ВМС США инфицированы коронавирусом
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