Канада отменяет заморозку экспорта оружия в Саудовскую Аравию

Канада отменяет замораживание экспорта оружия в Саудовскую Аравию и возобновляет контракт на $14 млрд на продажу бронированных автомобилей General Dynamics Corp в Эр-Рияд.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

Он аргументирует данное решение Оттавы тем, что "внесенные в контракт изменения обеспечат тысячи рабочих мест для жителей Канады".

"Впрочем, в соответствии с условиями пересмотренного соглашения Канада может задержать или аннулировать разрешения без штрафных санкций, если она обнаружит, что Саудовская Аравия не использует транспортные средства для их заявленной цели. Оттава также повысит свой контроль за всеми предлагаемыми продажами оружия.

Оппозиция Канады возмущена

Оппозиционные демократы заявили, что Оттава "посылает бронетехнику недемократическому авторитарному режиму с ужасной репутацией в области прав человека " и потребовали, чтобы сделка была свернута:

" Мы обеспокоены положением в области прав человека в Саудовской Аравии, особенно в том, что касается прав женщин".

Для справки

Завод General Dynamics расположен в Лондоне, провинция Онтарио. Это район с высоким уровнем безработицы. Особенно сложно дела обстоят сейчас, когда на фоне вспышки коронавируса потери рабочих мест стали, по данным правительства Канады, "катастрофическими".