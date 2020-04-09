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Источник Правда.Ру

Больше двух тысяч итальянцев выздоровели после коронавируса за сутки

Мир

2099 человек, болевших коронавирусом, полностью выздоровели. Такова статистика в Италии за минувшие сутки.

Как отмечают местные власти, это новый позитивный рекорд в стране. Между тем, от коронавируса за сутки в Италии скончались 542 человека. Это меньше, чем днем ранее, сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Сейчас в Италии диагноз "коронавирус" имеют 95 262 человека. Всего же инфицирование было зарегистрировано у 139 422 пациентов, включая тех, кто скончался. Среди жертв коронавируса 96 врачей. Всего скончались 17,6 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что от коронавируса серьезно пострадала экономика Италии. Для стабилизации ситуации правительство выделило 400 миллиардов евро. Как пояснил премьер Италии Джузеппе Конте, половину суммы направят на внутренний рынок, вторую половину — для экспорта. По оценкам экспертов, за время пандемии туристический сектор Италии рискует потерять 120 миллиардов евро.

Темы италия коронавирус
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