Почти 1,9 тысячи украинцев заболели коронавирусом

224 новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Общее число инфицированных в стране достигло 1 892 человек.

Как сообщает Минздрав Украины, жертвами коронавируса стали 57 пациентов.

"По состоянию на 9.00 9 апреля на Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", — написали представители профильного ведомства на странице в социальной сети.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Киеве. Здесь диагноз "коронавирус2 поставлен 335 пациентам. В Черновицкой области — 302 заболевших, в Иваново-Франковской области — 218 инфицированных, в Тернопольской области — 169 человек.

В Киеве за сутки количество больных увеличилось на 41 человека. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, за последние 24 часа коронавирус диагностирован у 11 женщин и 29 мужчин. Также в числе заболевших один младенец.

Напомним, что на Украине 12 марта введен общенациональный карантин. Гражданам страны нельзя собираться в компании более двух человек, гулять в парках, лесах, на набережных, посещать спортивные и детские площадки.