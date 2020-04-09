Больше 450 россиян вернут в Россию из Индонезии

Спецрейс "Аэрофлота" доставит на родину россиян, находящихся в Индонезии. Самолет вылетит из аэропорта Денпасар 9 апреля.

Как сообщает Росавиация, на борту будут находиться 457 пассажиров. Это организованные и самостоятельные туристы, которые отдыхали в Юго-Восточной Азии и выразили желание вернуться на родину.

Напомним, что вывозные рейсы из других стран были приостановлены в России. Это было сделано для того, чтобы составить точные списки тех, кто хочет вернуться на родину. Шестого апреля спецрейсы возобновились. За первые дни эвакуированы россияне, находившиеся в Бишкеке, Бангладеш, Японии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что введено ограничение на количество пассажиров, прилетающих в Россию. В самолетах, которые доставляют соотечественников в столицу, должно быть не более 500 человек. На рейсы, которые прилетают в регионы России, регистрируют не более 200 человек в сутки. Такое решение принято для того, чтобы качественно проводить осмотр вернувшихся на родину россиян. После возвращения из-за границы их ждет тщательный медицинский осмотр и двухнедельный карантин.