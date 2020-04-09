Две партии гуманитарной помощи направила Россия в Венесуэлу. О третьей партии речи пока не идет.
Об этом рассказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"На данный момент через посольство в Каракасе обращений на этот счёт не поступало. Рад сообщить, что сегодня в Каракас доставлено 20 000 диагностических тестов. Российско-венесуэльское сотрудничество по линии здравоохранения успешно развивается. Наши медики находятся в прямом постоянном контакте, что в нынешних условиях абсолютно естественно. Каких-либо дополнительных дипломатических усилий для этого не требуется", — пояснил дипломат.
Первую партию помощи из России в Венесуэле получили 24 марта. Сейчас в стране зафиксировано 166 случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали семь человек. 65 пациентов полностью выздоровели.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в борьбе с коронавирусом Венесуэле помогает и Куба. В конце марта в страну прибыли 130 кубинских врачей. Об этом рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он призвал соотечественников строго соблюдать режим карантина, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
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