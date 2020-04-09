Украина: мы прекращаем импорт электроэнергии из России и Белоруссии

По решению украинской Нацкомиссии, регулирующей процессы в энергетике и коммунальные услуги, "Укрэнерго" ограничивает импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба компании, ограничение будет действовать весь период карантина из-за коронавируса и еще месяц после того, как его отменят.

"Пропускная способность, предлагаемая на суточных аукционах с 9 апреля по 24 мая, ограничивается до 0 МВт. Распределительная пропускная способность межгосударственного сечения с Россией и Беларусью в указанный период будет полностью сокращена. Фактическое ограничение импорта из России и Беларуси состоится 10 апреля", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Напомним, что ранее глава украинского "Нафтогаза" заявил о намерении подать иск в суд против "Газпрома". Об этом подробнее — здесь.