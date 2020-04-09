В китайском Ухане свадебный бум

В первый день после 76-дневной изоляции в китайском Ухане впервые в истории зависла онлайн-платформа регистрации брака.

Как написано на официальной странице платформы в соцсети Sina Weibo, причина — слишком большое количество пользователей, захотевших зарегистрировать отношения.

"Мы не ожидали сильного спроса на брачные услуги после того, как в других городах период карантина закончился массовыми разводами. Наши удивленные инженеры все исправили".

Напомним, что Ухань — столица центральной китайской провинции Хубэй, открылась в среду, 8 апреля, после 76-дневного карантина, поскольку местные власти официально сняли ограничения на выезд из города.

Почему люди решили жениться именно сейчас

Один из счастливчиков, успевших стать мужем до "зависания" платформы регистрации брака, рассказал местным журналистам, что первый день после блокировки — очень значимый и будет хорошим днем годовщины брака для них с женой: