Президент главной научной организации Европейского Союза покинул пост, который он занял только в январе.
Причиной стали разногласия по поводу ответа блока на пандемию коронавируса.
Об этом сообщается в заявлении, распространенном Европейской комиссией.
"Комиссия сожалеет об отставке профессора Мауро Феррари", — говорится в документе.
О принятом решении покинуть пост президента ERC Мауро Феррари объявил во вторник в интервью Financial Times:
"Я крайне разочарован европейским ответом на пандемию. Вместо того чтобы следовать научной программе по борьбе с коронавирусом, еврочиновники устраивают институциональное сопротивление и бюрократическую борьбу. Я был ярым сторонником ЕС… Кризис COVID-19 полностью изменил мои взгляды", — сказал он.
Феррари обвинил правительства стран ЕС в бессистемном ответе на пандемию, из-за чего страны не смогли отреагировать достаточно быстро и минимизировать жертвы.
ERC — научный институт, созданный в 2007 году для финансирования ведущих европейских ученых, распределяя гранты.
В 2018 году его бюджет был равен €1,86 млрд ($2,02 млрд).
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