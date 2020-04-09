"Я разочарован в идее Евросоюза" - Мауро Феррари ушел в отставку

Президент главной научной организации Европейского Союза покинул пост, который он занял только в январе.

Причиной стали разногласия по поводу ответа блока на пандемию коронавируса.

Об этом сообщается в заявлении, распространенном Европейской комиссией.

"Комиссия сожалеет об отставке профессора Мауро Феррари", — говорится в документе.

Причина ухода "по собственному"

О принятом решении покинуть пост президента ERC Мауро Феррари объявил во вторник в интервью Financial Times:

"Я крайне разочарован европейским ответом на пандемию. Вместо того чтобы следовать научной программе по борьбе с коронавирусом, еврочиновники устраивают институциональное сопротивление и бюрократическую борьбу. Я был ярым сторонником ЕС… Кризис COVID-19 полностью изменил мои взгляды", — сказал он.

Феррари обвинил правительства стран ЕС в бессистемном ответе на пандемию, из-за чего страны не смогли отреагировать достаточно быстро и минимизировать жертвы.

Что такое ERC

ERC — научный институт, созданный в 2007 году для финансирования ведущих европейских ученых, распределяя гранты.

В 2018 году его бюджет был равен €1,86 млрд ($2,02 млрд).