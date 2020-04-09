Сейчас правила работы российского "Газпрома" с Украиной определяются европейскими стандартами.
Предприимчивое руководство "Нафтогаза" решило, что стоит попытаться заработать на том, что в России доступ к трубопроводным поставкам для независимых поставщиков закрыт, из-за чего Украина лишена, якобы, возможности получать газ из Средней Азии транзитом через территорию РФ.
По мнению Юрия Витренко, главы "Нафтогаз Украины", это дает шанс "содрать с партнера"$ 17 млрд.
С каким именно иском Витренко собирается пойти в арбитражный суд, он пока не говорит, но о намерении таковом заявил:
"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму $ 17 млрд. В случае согласования — впереди очень много работы",- написал он в Facebook.
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, считает, что Витренко хочет потребовать от "Газпрома" компенсации за то, что его (Газпрома) работа не соответствует нормам ЕС, а именно
"За все это "Нафтогаз" может потребовать возмещение понесенных убытков. На этом компания действительно могла заработать или, по крайней мере, существенно сократить расходы", — отмечает эксперт.
Впрочем, Марунич не исключает того, что возникшая внезапно идея новых судов с "Газпромом" - всего лишь желание главы "Нафтогаза" заявить о себе:
"У него давний конфликт с председателем правления компании Коболевым. И сейчас, после того как контракт противника продлен, тучи над головой исполнительного директора "Нафтогаза" сгущаются. Вот он и изображает бурную деятельность."
Алексей Гривач, замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности, уверен, что юридических оснований для исков у "Нафтогаза Украины" нет, поскольку все, что происходит на территории России регулируется российским законодательством. И никак не "стандартами ЕС".
"Нынешняя ситуация — лишняя иллюстрация к пьесе "Украина — надежный партнер".
Напомним, что под занавес 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали новый контракт на транзит газа. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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