"Нафтогаз": не содрать ли нам с "Газпрома" $ 17 млрд?

Сейчас правила работы российского "Газпрома" с Украиной определяются европейскими стандартами.

Предприимчивое руководство "Нафтогаза" решило, что стоит попытаться заработать на том, что в России доступ к трубопроводным поставкам для независимых поставщиков закрыт, из-за чего Украина лишена, якобы, возможности получать газ из Средней Азии транзитом через территорию РФ.

По мнению Юрия Витренко, главы "Нафтогаз Украины", это дает шанс "содрать с партнера"$ 17 млрд.

С каким именно иском Витренко собирается пойти в арбитражный суд, он пока не говорит, но о намерении таковом заявил:

"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму $ 17 млрд. В случае согласования — впереди очень много работы",- написал он в Facebook.

Мнение российских экспертов

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, считает, что Витренко хочет потребовать от "Газпрома" компенсации за то, что его (Газпрома) работа не соответствует нормам ЕС, а именно

не были перенесены точки передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний,

не снят запрет экспорта газа независимыми российскими производителями,

заблокированы транспортировки газа из Средней Азии на Украину.

"За все это "Нафтогаз" может потребовать возмещение понесенных убытков. На этом компания действительно могла заработать или, по крайней мере, существенно сократить расходы", — отмечает эксперт.

Впрочем, Марунич не исключает того, что возникшая внезапно идея новых судов с "Газпромом" - всего лишь желание главы "Нафтогаза" заявить о себе:

"У него давний конфликт с председателем правления компании Коболевым. И сейчас, после того как контракт противника продлен, тучи над головой исполнительного директора "Нафтогаза" сгущаются. Вот он и изображает бурную деятельность."

Алексей Гривач, замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности, уверен, что юридических оснований для исков у "Нафтогаза Украины" нет, поскольку все, что происходит на территории России регулируется российским законодательством. И никак не "стандартами ЕС".

"Нынешняя ситуация — лишняя иллюстрация к пьесе "Украина — надежный партнер".

Напомним, что под занавес 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали новый контракт на транзит газа. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.