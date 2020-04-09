Согласно последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки,8 апреля, в США от коронавирусной инфекции скончались 1973 человека.
"В США просматривается тенденция к увеличению суточных показателей летальных исходов болезни: днем ранее, 7 апреля, тоже был рекорд - 1700 погибших. И вот он уже побит", - отмечают аналитики.
На утро 9 апреля в стране
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.