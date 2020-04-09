Согласно последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки,8 апреля, в США от коронавирусной инфекции скончались 1973 человека.

"В США просматривается тенденция к увеличению суточных показателей летальных исходов болезни: днем ранее, 7 апреля, тоже был рекорд - 1700 погибших. И вот он уже побит", - отмечают аналитики.