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В Британии за сутки от коронавируса умерли более 900 человек

Мир

Британия по количеству "суточных" жертв коронавируса стремительно приближается к Италии и Испании.

8 апреля, как сообщает правительство страны, скончались 938 зараженных. Таким образом,  общее число погибших в Великобритании - 7097 человек.

Британский институт медицинских показателей и оценки заявил, что страна, вероятно, больше других европейских государств пострадает от пандемии коронавируса.

Аналитики прогнозируют 66 тысяч смертей в Великобритании от Covid-19 к августу, с пиком почти 3 тысячи в день, основываясь на крутом подъеме ежедневных смертей в начале вспышки.

 Статистика коронавируса в Британии

По данным университете Хопкинса, в Великобритании

  • зарегистрировано 61474 случаев заражения,
  • летальных исходов 7097.
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