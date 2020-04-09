В Британии за сутки от коронавируса умерли более 900 человек

Британия по количеству "суточных" жертв коронавируса стремительно приближается к Италии и Испании.
8 апреля, как сообщает правительство страны, скончались 938 зараженных. Таким образом, общее число погибших в Великобритании - 7097 человек.
Британский институт медицинских показателей и оценки заявил, что страна, вероятно, больше других европейских государств пострадает от пандемии коронавируса.
Аналитики прогнозируют 66 тысяч смертей в Великобритании от Covid-19 к августу, с пиком почти 3 тысячи в день, основываясь на крутом подъеме ежедневных смертей в начале вспышки.
По данным университете Хопкинса, в Великобритании
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.